Haberler

Lise öğrencileri okul koridorlarını çizdikleri resimlerle sanat sokağına çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun koridorlarını tablo gibi kullanarak adeta sanat sokağına dönüştürdü.

Kayseri'de Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun koridorlarını tablo gibi kullanarak adeta sanat sokağına dönüştürdü.

Bütün malzemeleri öğretmenleri Yasin Örer ve Emine Kuraç tarafından temin edilen öğrenciler, okulun boş duvarlarına Mimar Sinan ve eserleri, kitap, yılkı atları, peribacaları, spor kortu, kale, camiler ve kentin tarihi yerlerini resmetti.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalarda kağıt dışında bir alana hayallerini resmetme fırsatı bulan öğrenciler, hem eğlendi hem de yeteneklerini geliştirdi.

Koridorlar ve sınıf duvarlarını adeta sanat sokağına çeviren öğrenciler, böylece okullarını daha estetik ve ilham verici bir ortama çevirdi.

Grafik ve fotoğraf öğretmeni Emine Kuraç, AA muhabirine, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için bir tablo yaptıklarını ve bunu okulun koridoruna astıklarını söyledi.

Farkındalık için yapılan bir işin ardından okulun duvarları ve bahçe duvarını da süslemeye karar verdiklerini belirten Kuraç, kentin tarihi ve turistik yerlerinin yanında kütüphaneyi kitap, bahçeyi de doğa görselleriyle resmettiklerini dile getirdi.

"Öğrenciler daha büyük alanlara tasarım yapmayı öğrendi"

Öğrencilerin yaklaşık 2 ay emek verdiğini vurgulayan Kuraç, "Öğrencilerimiz grafik bölümü öğrencileri olduğu için grafitinin anlamını öğrendiler. Topluma mesaj vermek için kağıt üzerine ve bilgisayarda da afiş yapıyorlar ama duvar üzerinde akrilik boyayla çalışmanın özelliğini öğrendiler. Öğrenciler daha büyük alanlara tasarım yapmayı öğrendi." ifadelerini kullandı.

Grafik Tasarım ve Fotoğraf Bölümü 12. sınıf öğrencisi Ecem Demirbaş da geçmişte öğretmenlerinin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sergi açtıklarını anımsattı.

Resim yaparken zorlanmadıklarını kaydeden Demirbaş, "Okulun bazı yerleri bize boş geldi. Bizim de grafik tasarım öğrencileri olarak yeteneğimiz var zaten. Yeteneklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi daha rahat ifade edebilmek için duvarları resmetmeye karar verdik. Bu çalışma okulumuza farklı bir hava kattı." şeklinde konuştu.

"Okulu renklendirdik"

Öğrencilerden Kader Kayabaşı ise tuvallerin kendilerine yetmediğini, bu sene okul duvarlarına geçtiklerini söyledi.

Öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayabaşı, boyaları kullanma ve çizme açısından yeni şeyler öğrendiklerini ifade etti.

Hatice Sayın ise renkli çizimler yaptıklarını dile getirdi.

Konferans salonunda Kayseri'nin güzelliklerini ve tarihi eserlerini anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Sayın, "Spor salonuna da daha çok voleybol, futbol tarzı şeyler çizdik. Eğlendik, boyaları nasıl kullanmamız gerektiğini, tekniklerini öğrendik. Okula bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, eğlenceli geçti, okulu renklendirdik." dedi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.