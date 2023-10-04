Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede 240,000 dolara satılacak

Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm, müzayedede satışa çıkarılıyor. Kostüm, keten pantolonlar, beyaz yakasız gömlek ve kül rengi yelekten oluşuyor. Kostümü satan Propstore, bu giysinin 120,000 ile 240,000 dolar arasında bir fiyatla satılmasını bekliyor. Tekliflerin 9 Kasım'da başlaması ve 12 Kasım'da Londra'da sona ermesi planlanıyor

Leonardo DiCaprio'nun Titanic'teki kostümü, müzayedede 240,000 dolara satılması bekleniyor.

48 yaşındaki oyuncunun kostümü lot, keten pantolonlarla askıları, beyaz bir yakasız gömlek ve bir kül rengi yelek içeriyor.

Yeleğin içinde terzi Dominic Gherardi'nin adını taşıyan ve 'Bay Leonardo DiCaprio' yazan bir etiket bulunuyor, tarih ise Ağustos '96.

Kostümü satan Propstore, bu giysinin 120,000 ile 240,000 dolar arasında bir fiyatla satılmasını bekliyor.

Tekliflerin 9 Kasım'da başlaması ve 12 Kasım'da Londra'da sona ermesi planlanıyor.

James Cameron'ın yazıp yönettiği Titanic, kendi jenerasyonunun Barbie'siydi.

Film, gişede 15 hafta boyunca bir numarada kaldı.

Bunun büyük bir kısmı, hayranların üç saatlik dramı tekrar tekrar izlemeye dönmesinden kaynaklandı.

Gişe rekorunu sona erdirdiğinde, Titanic 1.8 milyar dolar kazanmıştı.

Film, 25. yıldönümünü kutlamak için Şubat ayında tiyatrolara geri dönüş dahil olmak üzere yeniden yayınlarla400 milyon daha dolar kazandı.

1997 filmi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 Oscar kazandı.

Kate Winslet, mirasçı Rose Dewitt Bukater rolündeki performansıyla ikinci Akademi Ödülü adaylığını kazandı.

O dönemde Akademi adına bir sözcü, Entertainment Weekly'ye, hayranların kararı hakkında şikayetlerle telefonları doldurduğunu, 'ödül töreninden önce Leonardo'nun aday gösterilip gösterilemeyeceğini sorduklarını' söyledi.

Sözcü, 'Aramalar sadece gençlerden gelmedi,' dedi ve 'Bir yaşlı kadın aradı ve 'Tüm Florida eyaletinin rahatsız olduğunu' söyledi.'

Müzayedede ilgi çeken diğer ürünler arasında Tom Hanks'in Forrest Gump'ta ödül kazandığı koşu ayakkabıları ve Indiana Jones ve Kader Tapınağı'ndan bir boğa kamçısı bulunuyor.

Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut'tan aydınlatılan bir C-3PO başı da 600,000 ila 1.2 milyon dolar arasında bir fiyatla satılması bekleniyor.