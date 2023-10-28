LEGO Parçalarından Yapılan Türk Bayrağı Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

Cumhuriyet'in 100. Yılında Legolardan yapılan en büyük bayrak unvanı Türk Bayrağı'nın oldu. 350 bine yakın Lego parçasından yapılan Türk Bayrağı dünyanın en büyük LEGO bayrağı unvanını aldı.

LEGO parçalarından yapılmış dünyanın en büyük bayrağı Türk Bayrağı oldu

350 bin Lego parçasından yapılmış Türk Bayrağı Guinness Rekorlar kitabına girdi

İSTANBUL - Cumhuriyet'in 100. Yılında Legolardan yapılan en büyük bayrak unvanı Türk Bayrağı'nın oldu. 350 bine yakın Lego parçasından yapılan Türk Bayrağı 4 metre 40 40 santimetre genişlik ile 7 metre 34 santimetre uzunluk ölçüsüyle dünyanın en büyük LEGO bayrağı unvanını aldı.

LEGOLAND Discovery Centre İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına özel bir etkinlik düzenleyerek kutladı. Yapımı 1 ay süren ve 350 bine yakın Lego parçasının bir araya gelmesiyle oluşan dev Türk Bayrağı, Guinness yetkililerinin katılımıyla dünyanın en büyük bayrağı unvanını alarak rekor kırdı. Türk Bayrağı, Guinness yetkililerin ölçümü ve onayıyla en büyük ülke bayrağı oldu.

"760 saatte 6 bin kişinin katkısıyla oluştu"

Model Yapım Uzmanı Deniz Can Doğan'ın liderliğindeki projeye LEGOLAND Discovery Centre'ı ziyaret eden 6 bin kişinin etkinliğe katılımıyla toplam 760 saat sürdü. 350 bine yakın lego parçasından oluşan çalışma için seçilen çocuklar kırmızı-beyaz süper parçaların oluşmasına yaklaşık 1 ay destek sundular. Lego parçalarıyla tasarlanan dünyanın en büyük ülke bayrağı rekorunun kırılmasında 3-14 yaş arasında Lego tutkunu çocuklar da katkı sundu.

Bu eseri cumhuriyetin yüzüncü yılında çocuklara ve Türk Milletine armağan eden ve projenin gerçekleşmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Merlin Entertainments İstanbul Grup Genel Müdürü Tankut Tonger, " Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında dünyada Lego'dan yapılmış en büyük bayrak olarak rekorlar kitabına sayılı dakikalar sonra geçecek bayrak. Bu bayrağı yapabilmek için yaklaşık 350 bin Lego kullanıldı. Bir ayı aşkın süre boyunca arkadaşlarımız misafirlerle beraber çalıştı. 6 bin çocuk ve aileleriyle birlikte bu bayrağı yaptık. Burada yaklaşık da 760 saatlik bir efor var. Bugüne kadar dünyada yapılmış en büyük bayrak. Biraz sonra bu da kayıtlara geçecek. Biliyorsunuz Türk bayrağının sonsuza kadar dalgalanması biz Türkler için çok önemli bir hadisedir" diye konuştu.

LEGOLAND Discovery Centre Model Yapım Uzmanı Deniz Can Doğan ise "Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu rekoru kırmak hepimiz için çok kıymetli. Projeye katkı sağlayan herkes var gücüyle çalıştı. Böyle bir projenin mimarı olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi. .

Daha sonra Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından yapılan ölçümlerde, Lego parçalarından yapılan Türk Bayrağı 4 metre 40 santimetre genişlik ile 7 metre 34 santimetre uzunluk ölçüsüyle dünyanın en büyük LEGO bayrağı unvanını aldı. Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde yer alan LEGOLAND Discovery Centre içinde yer alan Türk Bayrağı tüm ziyaretçilere açık olacak.