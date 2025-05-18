Lapseki'de Medeniyetler Sergisi Açıldı

Lapseki'de Medeniyetler Sergisi Açıldı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'Anadolu Medeniyetlerinin İzleri, Kültürel Zenginliklerimiz' projesi çerçevesinde Medeniyetler Sergisi açıldı. Sergi, tarihi bilinci geliştirmeyi ve Anadolu kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Medeniyetler Sergisi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tarih bilincini geliştirmek, zengin Anadolu kültürünü tanıtmak, UNESCO tarafından belirlenip koruma altına alınan somut ve soyut kültürel varlıkları tanıtmak amacıyla okullarda uygulanmak üzere "Anadolu Medeniyetlerinin İzleri, Kültürel Zenginliklerimiz" Projesi" hayata geçirildi.

Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli'nin koordinesinde yürütülen proje kapsamında Çardak İlkokulu öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan Medeniyetler Sergisi, Çardak Hanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta'nın katılımıyla açıldı.

Köklü medeniyetlere ait yaratıcı çalışmaların yer aldığı sergi, halk oyunları gösteriyle başladı. Kurdele kesiminin ardından Milli Eğitim Müdürü Hayta ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi.

Hayta, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmeyi amaçlayan bu sergide, Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ait yaratıcı ve başarılı çalışmalarda bulunanları kutladığını söyledi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Kültür Sanat
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