Kütahya'da 'Neyin Peşindesin' konulu söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, polis başmüfettişi ve sanatçı Ahmet Sula'nın konuşmacı olduğu "Neyin Peşindesin" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak, İİBF Dekanı Ercan Taşkın, akademik personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Kızıltoprak, iletişimin ve bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesinin önemine vurgu yaparak üniversitenin bu tür anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşide kürsüye çıkan Ahmet Sula ise konuşmasında insanın dahili yolculuğu, statülerin geçiciliği ve farkındalık üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'de yaşanan insani dramı konu alan bir video gösterimiyle salonda duygusal anlar yaşanırken, katılımcılara "Kimim ben?" sorusunu yönelten Sula, kendini tanıma sürecine dair derin paylaşımlarda bulundu.

Bilginin tek başına yeterli olmadığını, asıl önemli olanın bilgiyi eyleme dönüştürmek olduğunu vurgulayan Sula, "Mesele sadece bilgi sahibi olmak değil, o bilgiyi eyleme dökmektir." sözleriyle öğrencilere önemli tavsiyeler verdi. Mevlana'nın "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir." sözünü hatırlatarak gönül birliğinin önemine dikkat çeken Sula, program sırasında seslendirdiği türküyle de büyük beğeni topladı.

Yoğun ilgi gören "Neyin Peşindesin" söyleşisi, Ahmet Sula'ya hediye takdimi ve teşekkürlerin sunulmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı