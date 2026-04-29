Haberler

Kütahya'da 'Neyin Peşindesin' konulu söyleşi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, polis başmüfettişi ve sanatçı Ahmet Sula'nın konuşmacı olduğu "Neyin Peşindesin" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak, İİBF Dekanı Ercan Taşkın, akademik personel, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Kızıltoprak, iletişimin ve bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesinin önemine vurgu yaparak üniversitenin bu tür anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşide kürsüye çıkan Ahmet Sula ise konuşmasında insanın dahili yolculuğu, statülerin geçiciliği ve farkındalık üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'de yaşanan insani dramı konu alan bir video gösterimiyle salonda duygusal anlar yaşanırken, katılımcılara "Kimim ben?" sorusunu yönelten Sula, kendini tanıma sürecine dair derin paylaşımlarda bulundu.

Bilginin tek başına yeterli olmadığını, asıl önemli olanın bilgiyi eyleme dönüştürmek olduğunu vurgulayan Sula, "Mesele sadece bilgi sahibi olmak değil, o bilgiyi eyleme dökmektir." sözleriyle öğrencilere önemli tavsiyeler verdi. Mevlana'nın "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir." sözünü hatırlatarak gönül birliğinin önemine dikkat çeken Sula, program sırasında seslendirdiği türküyle de büyük beğeni topladı.

Yoğun ilgi gören "Neyin Peşindesin" söyleşisi, Ahmet Sula'ya hediye takdimi ve teşekkürlerin sunulmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!