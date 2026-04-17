Simav'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tiyatroyla buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen etkinlikte, Manisa Gölge Tiyatroları'nın sahnelediği 'Kuyruklar Karıştı Kalpler Barıştı' adlı oyun sergilendi. Öğrenciler, eğlenceli ve öğretici bir gösteri ile önemli değerler hakkında bilgi sahibi oldu.

Manisa Gölge Tiyatroları sanatçıları Engin Tekin, Ece Kayaoğlu ve Elif Özhun'un sahne aldığı, yönetmenliğini Hüseyin Kahyaoğlu'nun yaptığı "Kuyruklar Karıştı Kalpler Barıştı" adlı tiyatro oyunu, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için sahnelendi. İlgi ve beğeniyle izlenen oyunda çocuklar ve veliler hem eğlendi hem de önemli değerler üzerine mesajlar aldı. Arkadaşlık, yardımlaşma, sevgi, temizlik ve farkındalık gibi konuların işlendiği müzikal ve interaktif gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik sonunda öğrenciler ve öğretmenler salondan mutlu bir şekilde ayrılırken, derslerine düzenli çalışmaları ve öğretmenleri ile ailelerini dinlemeleri halinde tiyatro ekibinin yeniden geleceği müjdesi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
