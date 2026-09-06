Haberler

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri 745. Kez Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Domaniç'te Osmanlı'nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Hayme Ana'yı anma ve göç şenlikleri başladı. Türk dünyasından temsilciler bir araya gelirken, halk oyunları ve tarihi etkinliklerle göç ruhu canlandırılacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına bu yıl 745'incisi düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" başladı.

"Devlet Ana" olarak bilinen Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'yı anma etkinlikleri, kabri başında yapılan duanın ardından mehteran gösterisiyle start aldı.

Törene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, federasyon bünyesinde Özbek, Tatar, Kırgız ve Afganistan Türkleri gibi yaklaşık 20 soydaş derneğin yer aldığını belirtti.

Kütahya Valiliği ve Domaniç Kaymakamlığı iş birliğiyle Türk dünyasından temsilcilerin bir araya getirildiğini aktaran Cengiz, "Farklı coğrafyalardan gelen soydaşlarımız burada buluştu. Şivelerimiz farklı olsa da aynı kültürü, aynı değerleri ve kardeşlik duygusunu paylaşıyoruz. Türk topluluklarının aynı çatı altında buluşması çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları, geleneksel okçuluk ve atlı gösterilerin yer alacağı şenlikte çeşitli kültürel etkinliklerle tarihi göç ruhu yeniden canlandırılacak.

Program kapsamında düzenlenecek konserler ve tarihi sahnelemelerle şenlik coşkusu devam edecek.

Kaynak: AA
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Altınları alıp kaçan Özbek gelinden herkesi şaşkına çeviren hamle
Japonya'da pastanede yangın çıktı: 3 ölü

Gece yarısı pastanede dehşet! 3 kişi öldü, şüpheler korkunç
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

Uçakta akılalmaz görüntü! Nedeni ekipleri haklı çıkaracak cinsten
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak