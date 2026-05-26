Kütahya'da 'Gelenek ve Gelecek' sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Gelenek ve Gelecek" adlı sergi, okulun fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kütahya Güzel Sanatlar MYO Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ile Öğr. Gör. Mehtap Ocakoğlu tarafından hazırlanan sergide, geleneksel sanat anlayışının günümüz sanat yaklaşımlarıyla yeniden yorumlanmasına vurgu yapıldı. Farklı tekniklerle hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, etkinliğin geleneksel ve çağdaş sanat anlayışını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Sanat ve iletişim adına güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı. Kahraman, emeği geçen öğrencilere, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ise geleneksel sanatların kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bu değerlerin çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Boya, sergide yer alan çalışmaların geçmiş ile gelecek arasında sanatsal bir köprü kurmayı amaçladığını söyledi.

Sergi açılışı, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı