Haberler

Kütahya'da 'Gelenek ve Gelecek' sergisi

Kütahya'da 'Gelenek ve Gelecek' sergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar MYO tarafından hazırlanan 'Gelenek ve Gelecek' sergisi, geleneksel sanatın çağdaş yorumlarla birleştiği eserleri sanatseverlerle buluşturdu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Gelenek ve Gelecek" adlı sergi, okulun fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kütahya Güzel Sanatlar MYO Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ile Öğr. Gör. Mehtap Ocakoğlu tarafından hazırlanan sergide, geleneksel sanat anlayışının günümüz sanat yaklaşımlarıyla yeniden yorumlanmasına vurgu yapıldı. Farklı tekniklerle hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, etkinliğin geleneksel ve çağdaş sanat anlayışını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Sanat ve iletişim adına güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı. Kahraman, emeği geçen öğrencilere, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Öğr. Gör. Gökşen Boya ise geleneksel sanatların kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bu değerlerin çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Boya, sergide yer alan çalışmaların geçmiş ile gelecek arasında sanatsal bir köprü kurmayı amaçladığını söyledi.

Sergi açılışı, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor