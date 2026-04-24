Kütahya'da "Aizanoi-Taşın Hafızası Müzikali" sahnelendi

Güncelleme:
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin binlerce yıllık serüveni, "Aizanoi-Taşın Hafızası Müzikali" ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin binlerce yıllık serüveni, "Aizanoi-Taşın Hafızası Müzikali" ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya YÖREFADER Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, antik kentin tarihi dokusunu ve kültürel birikimini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla hazırlanan eserin gala özel gösterimi, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Özgür Yiğit'in yazıp yönettiği müzikal, yaklaşık 90 kişilik dev bir ekibin aylar süren hazırlığı sonucu izleyicilerle buluştu.

Gösteride antik kentte hüküm sürmüş Friglerden Roma medeniyetine, Çavdar Tatarlarından Germiyanoğullarına, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan geniş tarihsel süreç, koreografik danslar, müzik ve tiyatral performanslarla harmanlanarak anlatıldı.

Aizanoi'nin sadece taş yığını değil yaşayan hafıza olduğunun vurgulandığı müzikalde özellikle dönemin sosyal yaşamını ve geçiş dönemlerini yansıtan sahneler seyircilerden alkış aldı.

Salonu tamamen dolduran sanatseverler, görsel şölen eşliğinde Anadolu'nun kadim geçmişine tanıklık etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım