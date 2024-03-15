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Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

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Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak.

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı Kuş uçuşu dizisi final sezonuyla ekrana gelecek. Yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin yaptığı, senarist koltuğunda Meriç Acemi'nin oturduğu Kuş Uçuşu, 3. ve final sezonuyla 11 Nisan'da Netflix ekranlarına gelecek. Dizinin merakla beklenen final sezonundan ilk klip de yayınlandı.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını konu ediyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine kuş uçusu gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilmek için her yolu dener.

Her sezonu 8 bölüm olan Kuş Uçuşu, ilk olarak 3 Haziran 2022'de yayınlanmıştı.

Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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