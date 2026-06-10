Yenişehir AİHL'nde sanat ve tefekkür buluştu

Mersin'de Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan 'Kur'an Kıssalarından İlhamla: Kadim Kıssalardan Renkli Hikayeler' temalı resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalardan esinlenerek hazırladığı eserlerin yer aldığı sergiye, Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahid Sezen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eroğlu, Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Okul Müdürü Bayram Akduman, Kur'an kıssalarının insanlığa rehberlik eden ilahi mesajlar içerdiğini belirterek, öğrencilerin bu mesajları sanatın diliyle ifade etmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Sergide Hz. Yusuf'un sabrı, Hz. İbrahim'in teslimiyeti ve Hz. Nuh'un umudu gibi Kur'an kıssaları öğrencilerin özgün yorumlarıyla tuvale yansıtıldı. Katılımcılar eserleri inceleyerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilerden ilgi gören serginin, Kur'an kıssalarının evrensel mesajlarını sanatın estetik diliyle buluşturarak anlamlı bir tefekkür ortamı sunduğu ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı