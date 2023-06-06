Kumluca Belediye Tiyatrosu'nun 'La Casa da Bir Domatiz' adlı oyunu seyirciyle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu da izledi. 'La Casa de Papel' isimli diziden esinlenilerek Kumluca'nın domateslerini çalmaya çalışan bir grup hırsızın maceralarından kesitler sunan 'La Casa da Bir Domatiz' oyunu Kumlucalılarla buluştu. Kumluca Eğitim Vakfı ve Kumluca Kent Konseyi tarafından organize edilen oyun izleyiciden tam not aldı.

Kumluca Belediye Tiyatrosu'nun 'La Casa da Bir Domatiz' adlı oyunu seyirciyle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu da izledi.

'La Casa de Papel' isimli diziden esinlenilerek Kumluca'nın domateslerini çalmaya çalışan bir grup hırsızın maceralarından kesitler sunan 'La Casa da Bir Domatiz' oyunu Kumlucalılarla buluştu. Kumluca Eğitim Vakfı ve Kumluca Kent Konseyi tarafından organize edilen oyun izleyiciden tam not aldı.

Oyun sonrası bir konuşma yapan Başkan Köleoğlu, "Bugün burada ortak akılla organize edilen, hepimizin birlik beraberlik içerisinde demokratik bir ortamda Kumluca'mızı yönetmek için yapılan bir etkinlikte bir araya geldik. Etkinliklerimiz devam edecek. Kumluca Belediye Tiyatrosu çok büyük emekleriyle bugün bu oyunu sergiledi. Kendilerine sizlerin adına teşekkür ediyor çiçeklerini takdim ediyorum" dedi.