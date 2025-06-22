Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ahmet Selim Tuncer'e Taziye Mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden yapımcı Ahmet Selim Tuncer için yayımladığı taziye mesajında, Tuncer'in Türk sinemasına ve kültür-sanat alanlarına kattıkları için üzüntülerini dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden yapımcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Yapımcı Ahmet Selim Tuncer'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Türk sinemasıyla birlikte reklamcılık, yayıncılık ve kültür-sanat alanlarında değerli katkılar sunmuş, çalışmaları ve fikirleriyle saygın bir iz bırakan Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Kültür Sanat