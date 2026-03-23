Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ljutkov ile Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde görüştü.

Ülkeler arasındaki kültür ve turizm alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, ortak kültürel miras projeleri de değerlendirildi.

Görüşmede, Üsküp'teki Kurşunlu Han için "ortak miras" vurgusu yapıldı.