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Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Antalya'yı gezdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu 'Rotahane'nin 63'üncü durağı Antalya oldu. Ersoy ve beraberindeki heyet kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İÇ turizme verilen önemin artırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu 'Rotahane'nin 63'üncü durağı Antalya oldu. Ersoy ve beraberindeki heyet kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizmdeki hareketliliği artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy tarafından oluşturulan 'Rotahane' ülkenin farklı yerlerini farklı heyetlerle gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Tanıtım için ' Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz' projesi kapsamında Ersoy, şarkıcı Sinan Akçıl ve beraberindekiler tarihi ve turistik yerleri gezmek için Antalya'ya geldi.

Projenin 63'üncü durağı olan kentteki tur, öncelikle kentin önemli noktalarından olan tarihi Kaleiçi'nde başladı. Kaleiçi'nin giriş kapısı önünde başlayan tur, müze ve tarihi noktaların gezisiyle kentin simgelerinden olan Yivli Minare'de son buldu. Ersoy tur boyunca cep telefonu ile tarihi yerlerin bol bol fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ekip bugün Side Antik Kenti'ni, yarın ise antik şehirleri gezerek turu tamamlayacak.

Proje, 64'üncü durağı Sinop ile devam edecek. Proje 81'nci il olan Ankara'da Atatürk'ün mezarının bulunduğu Anıtkabir'de son bulacak.

Projeyi 2024 yılı içerisinde tamamlamak istediklerini söyleyen Pervin Ersoy, "Antalya'nın güzelliklerini, Antalya'nın doğasını, kültürünü, Antalya'nın medeniyetlerini tüm her şeyiyle, her yönüyle biraz daha fazla tanıtalım diye geldik ekip olarak. Buradan sonraki durağımız Sinop olacak. İç turizmimizde bir farkındalık yaratmak, iç turizmi ön plana çıkarmak için kalan 18 şehrimizi de gezmeye devam edeceğiz ve projeyi de Anıtkabir'de tamamlayacağız" dedi.

Türkiye'nin bir cennet olduğunu söyleyen Ersoy, "Vatandaşlarımız Rothane'yi takip etsinler, bizi takibe alsınlar. Çünkü şehir şehir tanıtıyoruz Türkiye'yi. Hem dronlarla çekim yapıyor, hem fotoğraflar, videolar çekiyoruz. Gittiğimiz yerlerde, ufak röportajlar yapıyoruz. Olabildiğince şehri sizlere gösterip, Türkiye'nin bu güzel şehirlerinin hepsini ziyaret edin diye uğraşıyoruz. O kadar kadim bir ülkede yaşıyoruz ki birçok medeniyet gelmiş geçmiş göçmüş. Bu toprakları gezmek, görmek bizim boynumuzun borcu. Yani her Türk gencinin 81 şehri de gezmese bile en azından yüzde 50'sini gezmesi görmesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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