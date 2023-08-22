Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'daki İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ni ziyaret ederek yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı ve kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ni ziyaret etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy'a, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı eşlik etti. Bakan Ersoy, yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı ve kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi. Bakan Ersoy, sanatçı seçimlerini de izledi.