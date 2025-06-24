Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Yozgat'ta

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. İl, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Ersoy, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Ersoy daha sonra Valilik Toplantı Salonu'na geçerek Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilçe ve belde belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Ersoy, Kayseri'deki programına katılmak üzere Yozgat'tan ayrıldı.