Bakan Ersoy: 2025'te kültürel mirası görünür kılan adımlar attık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025'te müzelerimiz ve ören yerlerimizde ziyaretçi deneyimini güçlendiren, kültürel mirası görünür kılan adımlar attık" dedi.

Bakan Ersoy, 2025'te kültür ve turizm alanında yapılan çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin, "2025'te müzelerimiz ve ören yerlerimizde ziyaretçi deneyimini güçlendiren, kültürel mirası görünür kılan adımlar attık. Geleceğe Miras Projesi kapsamında, arkeolojinin altın çağını yansıtan eserleri ilk kez kamuoyuyla buluşturduk; yüzlerce eser sergiyle ziyaretçilerin karşısına çıktı" dedi.

EN DİKKAT ÇEKİCİ 10 BULUNTU

2025'te kazılardan öne çıkan en dikkat çekici 10 buluntuyu sıralayan Ersoy, "Amastris (Bartın); Yunan mitolojisinin ender örneklerinden, gülümseyen Medusa figürü gün yüzüne çıkarıldı. Tavşanlı Höyük (Kütahya); 4 bin 500 yıllık Tunç Çağı idolleri Batı Anadolu'nun erken yerleşim tarihine ışık tuttu. Efes (İzmir); üzerinde Mısır tanrısı Serapis kabartması bulunan pişmiş toprak tütsü kabı bulundu. Troya (Çanakkale); 4 bin 500 yıllık altın halkalı broş ve nadir bir yeşim taşı keşfedildi. Topraktepe/Eirenopolis (Karaman); üzerinde yazıt ve Hz. İsa tasviri bulunan 1300 yıllık ekmek, erken Hristiyanlık dönemine dair benzersiz bir buluntu sundu. Kibyra (Burdur); Roma İmparatoru Hadrianus'un 2,20 metrelik zırhlı mermer heykeli ortaya çıkarıldı. Datça Batığı (Muğla); 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında silahlar, Çin porselenleri ve günlük yaşam eşyaları bulundu. Amos (Muğla); Yeni Asur Dönemi'ne ait, tanrıça İştar betimli gümüş kolye keşfedildi. Taş Tepeler (Şanlıurfa); Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e ait insan yüzlü dikilitaşlar, heykeller ve ritüel bulgular elde edildi. Kevenli Kalesi (Van); Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos (küp) gün yüzüne çıkarıldı. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.