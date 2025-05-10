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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Spotify Türkiye'de Sorumluluk Almıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Spotify Türkiye'de Sorumluluk Almıyor
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify gibi uluslararası dijital müzik platformlarının Türkiye pazarında temsilcilik açmadığını ve yerli sanatçılara karşı sorumluluk üstlenmediğini belirtti. Ayrıca Oğuzhan Koç, Spotify'ın müzik listelerindeki sorunlara dikkat çekerek sanatçılara destek talep etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir."

Oğuzhan Koç'un paylaşımı

Öte yandan, şarkıcı Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.

"Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Kültür Sanat
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