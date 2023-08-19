Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un Anma Programı Yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Kocaeli'nin Körfez ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda dua edildi ve konuşmalar yapıldı.