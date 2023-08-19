Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un Anma Programı Yapıldı
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Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Kocaeli'nin Körfez ilçesinde anma programı düzenlendi. Programda dua edildi ve konuşmalar yapıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mezarı başında anma programı yapıldı.
Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dursun, vefatının 4'üncü yılında Yukarı Hereke Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Neyzen hafız Ahmet Şahin, hafız Bekir Büyükbaş ve Zülgaip Akkuş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamız, herkese örnek kişiliğe sahip bir devlet adamıydı. Ölümünün seneidevriyesinde mezarı başında dua ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Anma programına, yakınlarının yanı sıra eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Mili Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Ali Satan, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Aydın Gülan ve vatandaşlar katıldı.