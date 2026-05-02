Kültür ve sanatla dolu ilham verici bir buluşma

Erzurum Milli Eğitim Akademisi, sanatın eğitimdeki yerini ve dönüştürücü gücünü merkeze alan çok özel bir programa ev sahipliği yaptı.

Programa, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden katılarak öğretmen adaylarına kapsamlı bir eğitim verdi. Özden sunumunda; akademide kültür ve sanatın önemi, sanatın eğitimdeki rolü, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri güzel sanatlara yönlendirmedeki etkisi ve sanatın kişilik gelişimine katkıları üzerine değerli paylaşımlarda bulundu.

Sanata olan yaklaşımıyla dikkat çeken Özden, aynı zamanda bir müzisyen olarak programda ney üfleyerek katılımcılara unutulmaz bir konser sundu.

Öğretmen adayları ise program boyunca aktif katılım göstererek sorularıyla etkileşimi zenginleştirdi. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekici konuşmasında bu tür akademik ve sanatsal buluşmaların öğretmen yetiştirme sürecine sunduğu katkının altını çizerek, programın önemine vurgu yaptı ve Prof. Dr. Erhan Özden teşekkür etti.

Konu ile ilgili Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Sanatın eğitime, eğitimin insana dokunduğu bu anlamlı program; öğretmen adaylarımız için hem ilham verici hem de ufuk açıcı bir deneyim oldu" denildi. - ERZURUM

