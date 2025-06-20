Kuğulupark'ta Yeni Beyaz Kuğu Yavrusu Dünyaya Geldi!

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Ankara'nın Kuğulupark'ında yeni doğan beyaz kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kuğulupark, yavruyla birlikte beyaz kuğu sayısını 4'e çıkardı. Çankaya Belediyesi, kuğuya isim önerileri topluyor.

Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulupark, dün dünyaya gelen beyaz kuğu yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Parkta düne kadar 3'ü beyaz, 11'i siyah olmak üzere 14 kuğu bulunuyordu. Dün dünyaya gelen yavruyla sayı 15'e yükselirken, beyaz kuğu sayısı da 4'e çıkmış oldu.

Henüz isim konulmayan minik kuğu için Çankaya Belediyesi, sosyal medya üzerinden isim önerileri toplamaya başladı.

AA muhabirine konuşan Çankaya Belediyesi Kuğulupark Sorumlusu Erkan Yıldırım, kuğu yavrusunun dün sabaha karşı dünyaya geldiğini, henüz çok küçük olduğu için cinsiyetinin zamanla anlaşılacağını belirtti.

Yıldırım, sağlıklı gelişimi için parkta sabit bir personelin sürekli bu kuğuyla ilgilendiğini ve veteriner kontrolünün düzenli olarak yapıldığını vurguladı.

Sosyal medyada bazı kullanıcıların "kuğu beyaz değil" yorumlarına da değinen Yıldırım, "Siyah kuğuların yavruları daha koyu renkte olur. Bu yavrunun rengi açık ve zamanla beyaza dönecek." ifadesini kullandı.

"Uzun bir aradan sonra parkta dünyaya gelen ilk beyaz yavru"

Yıldırım, belediyenin isim önerisi kampanyasına dikkati çekerek, "Uzun bir aradan sonra parkta dünyaya gelen ilk beyaz yavru olduğu için biz bir isim verseydik 'Umut' derdik." dedi.

Minik kuğu, hem parkta gezerken karşılaşanlar hem de sosyal medyada fotoğraflarını görüp gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kuğu yavrusunu çok sevimli bulduklarını belirten birçok ziyaretçi kuğuya "Pamuk" isminin yakışacağını düşünüyor.

Çankaya Belediyesi, minik kuğuya isim verilmesi için sosyal medyadan öneri toplamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Kültür Sanat
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