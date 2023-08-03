Kubat, 'Dağların Arkasında Yar' Parçası İçin Klipte Yer Aldı

Başarılı yorumcu Kubat, Alpay'a ait olan 'Dağların Arkasında Yar' parçasını seslendirdiği klipte yer aldı. Klipte Alpay'ın şiir okumasıyla birlikte geçmişe yapılan bir yolculuk sunuluyor.

Başarılı yorumcu Kubat, bu değerli projede seslendirdiği "Dağların Arkasında Yar" parçası için objektiflerin karşısına geçti. Sözleri efsane sanatçı Alpay'a, müziği Ara Dinkjian'a ait olan şarkının düzenlemesini ise Cihan Sezer üstlendi.

Parçanın atmosferine uygun bir ortamda yönetmen Medeni Uçar tarafından çekilen klip, Kubat'ın yorumuyla birleşince dinleyicileri geçmişe götürmeden edemeyecek.

UZUN SÜRE SONRA KLİPTE YER ALDI!

Merakla beklenen klipte ise müzikseverleri büyük bir sürpriz bekliyor. Duayen sanatçı Alpay'ın da şiir okuyarak yer aldığı video klip, efsanenin hayranlarına 29 yıl öncesini anımsatacak.

KLİPTE, EFSANE SANATÇI ALPAY SÜRPRİZİ!

Geçmişin hatıralarını canlandırmaya ve duygusal bir yolculuğa çıkarmaya aday olan "Dağların Arkasında Yar" 2 Ağustos itibariyle tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…