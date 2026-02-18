Haberler

KTÜ Farabi Hastanesinde kaligrafi sergisi açıldı

Kaligrafi sanatçısı Osman Keskin'in eserlerinin sergilendiği etkinlik, KTÜ Farabi Hastanesi'nde Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaligrafi sanatçısı Osman Keskin'in eserlerinden oluşan sergi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde açıldı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı konuşmada, kaligrafinin güzel yazı sanatı olarak bilindiğini söyledi.

Sergide, Osman Keskin'in eserlerinin yer aldığını belirten Çuvalcı, "Sadece gözümüze değil, aslında gönlümüze de hitap eden güzel bir sergi açtık. Ramazan süresince hem hasta yakınları hem personelimiz bu güzel etkinlikten faydalanacak." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş da hastanede düzenli olarak sergi açtıklarına dikkati çekerek, "Şimdi de ramazanın mukaddesatına uygun bir kaligrafi sergimiz var. Osman Keskin sanatçımızın eserlerini burada insanların beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

Eserlerin içerisinde çok önemli yazı ve sözlerin yer aldığını aktaran Tekinbaş, "Bu söz ve yazıların en önemli özelliği, kaligrafik bir sanat anlayışı içinde yoğrulmuş olmalarıdır. Hem göze hem gönle hitap eder, estetik zevki beslerken aynı zamanda insanın istek ve arzusuna da karşılık verir. Sergimizle çok insana ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Keskin de 19 senedir kaligrafi sanatıyla ilgilendiğini ve yedinci sergisini açtığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, ramazan ayı boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum
