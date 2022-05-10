KTÜ'de '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli İrade' konulu afiş yarışması düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli İrade" konulu afiş yarışması organize edildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ tarafından bir darbe gerçekleştirilmeye çalışılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisi ve bağımsızlığının hedef alındığı belirtildi.

Hain kalkışmanın, Türk milletinin azim ve kararlılıkla gösterdiği direniş sayesinde bertaraf edildiğinin altı çizilen açıklamada, "Düzenlenen afiş yarışması ile milletçe kıyısından döndüğümüz bu uçurumu betimleyecek eserlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, şehit ve gazilerimizi anmak, demokrasi bilincini ve milli birlik ruhunu gelecek kuşaklara aktaracak görsel bir miras bırakmak hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yarışmaya 18 yaşın üstündeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılabileceği, başvuruların ise 15 Haziran 2022 tarihine kadar "15temmuzyarisma@ktu.edu.tr" adresine e-posta yoluyla yapılabileceği aktarılarak, sonuçların 1 Temmuz'da açıklanacağı, birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin lira para ödülünün yanı sıra başarı belgesi verileceği kaydedildi.