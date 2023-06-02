Kozan'da Uğur Işılak Konseri

Kozan'da Uğur Işılak rüzgarı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine konser vermek üzere gelen sanatçı Uğur Işılak şarkıları ile binlerce hayranı ile buluştu. Konserde şarkılarını seslendiren Sanatçı Işılak'a binlerce Kozanlı Türk bayrakları ile eşlik etti.

Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, etkinlikleri çerçevesinde kente gelen ünlü sanatçı Uğur Işılak'ın kent meydanında verdiği muhteşem konserle hayranları ile buluştu.

Uğur Işılak, Kozan Belediye binası önünde bulunan kent meydanında sahne aldı ve enerjisiyle izleyicilere büyük coşku eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

Uğur Işılak'a konserinden dolayı teşekkürlerini sunmak için sahneye çıkan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, çiçek ve yöresel ürün sepeti hediye etti. Başkan Özgan, yaptığı konuşmada, Kozanlıların birlik ve beraberlik içinde geçmişlerine sahip çıkmanın gururunu yaşadığını belirtti. Ayrıca, alanı dolduran bütün Kozanlılara ayrı ayrı teşekkür ederek 2 Haziran Kurtuluş Bayramı'nı kutladı.

Sanatçı Uğur Işılak Kozan'ın kahramanlık destanını kutlayarak bayrak ve vatan sevgisini şarkılarını ile binlerce kişiye coşkuyla yaşattı.