Köyceğiz'de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen baharın gelişi, birlik ve beraberliğin en güzel hali, Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Mesire Alanı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Açılış konuşmasının ardından mehteran gösterisi gerçekleşti. Program çerçevesinde, yumurta tokuşturma, kartal dansı, yağlı güreş, Kafkas gösterisi, atlı gösteri, örste demir dövme, Nevruz ateşinin yakılması ve ateşten atlama gibi etkinlikler yapıldı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından ilan edilen 2026 Gençlik Yılı kapsamında şenlikte çeşitli sportif ve geleneksel yarışmalar düzenlendi. Nevruz Bayramı Şenliği'nde birbirinden heyecanlı halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, mas güreş yarışması ve bilek güreşi gibi ödüllü yarışmalar gerçekleştirildi. Geleneksel okçuluk, at binme, spor stantları, Türk otağında hatıra fotoğrafı çektirme, çocuklar için yüz boyama, pamuklu şeker, fidan dağıtımı ve Gençlik Merkezi etkinlikleri gün boyu devam etti. Nevruz Bayramı Şenliği'nde Orta Asya Ezgileriyle "Grup Mesai" sahne aldı. Sevilen müziklerin sunulduğu, unutulmaz konserde coşku dolu anlar yaşandı. Ayrıca keşkek, Özbek pilavı, gözleme, ayran ve çay ikramında bulunuldu. Müziğin, oyunların, yarışmaların ve dostluğun bir araya geldiği bu coşkulu günde Köyceğizliler Nevruz'un sevincine ortak oldu. - MUĞLA

