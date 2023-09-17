Köy muhtarı boş zamanını sanat eseri üreterek geçiriyor

YOZGAT - Yozgat'ta kendi imkanlarıyla süsleme sanatını öğrenen köy muhtarı Rıza Taşkın, doğadan topladığı taş, odun ve su kabağını resim ve çeşitli figürlerle süsleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık köyünde yaşayan muhtar Rıza Taşkın, muhtarlık işlerinden arta kalan zamanının bir kısmını evine kurduğu atölyesinde taş, odun ve su kabağı işleyerek geçiriyor. Doğan topladığı malzemeleri işleyerek üzerine yakma ve oyma sanatıyla resim ve çeşitli figürler çizen Taşkın, gece lambası, abajur, vazo, kolye, tamga gibi dekoratif objeler haline getiriyor. Taşkın sabırla hazırladığı eserleri, ilgililerin beğenisine sunuyor.

Muhtarlıktan arta kalan zamanlarında kendini geliştirmek için oyma ve yakma sanatıyla uğraştığını söyleyen Taşkın, "Taş ve odunları dağdan, derelerden topluyorum, yakma ve oyma sanatıyla hepsini işliyorum. Bu işi geliştirmek istiyorum, muhtarlıktan arta kalan boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Su kabaklarını Antalya'dan getirtiyorum. Bu konuda malzeme sıkıntısı çekiyorum. Yakma ve oyma konusunda halk eğitimlerimiz, önderlik yaparsa birçok kişiye meslek edinmesini sağlar ve oymacılık bölgemizde gelişir. Bu ürünler daha da geliştirilerek turizme de kazandırılabilir, hem de insanlara iş kapısı olabilir." dedi.