Köy Düğünü filmi oyuncuları kim? Köy Düğünü filmi konusu, oyuncuları ve Köy Düğünü özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köy Düğünü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Köy Düğünü konusu, özeti ve Köy Düğünü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Köy Düğünü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Köy Düğünü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köy Düğünü filmini izleyecek olanların merak ettiği Köy Düğünü konusu nedir, Köy Düğünü oyuncuları kimler ve Köy Düğünü özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emre 1 ay sonra uzatmalı sevgilisi Esra ile evlenecektir. Çeşmenin en şık oteli ayarlanmış, davetliler belirlenmiş her detay Esra'yı mutlu edecek şekilde düzenlenmiştir. Emre, köyde yaşayan ailesine düğün davetiyesi vermeye gider ama Esra hiçbir şekilde köye gelmeyeceğini söyler. Emre de asistanı Irmak ile köye gider. Emre, Esra'nın harcamaları yüzünden baya borçlanmış şirket batma aşamasına gelmiştir. Dedesi eğer düğünü köyde yaparsa ona büyük bir arazi hediye edeceğini söyler. Emre de Esra'yı ikna edemeyince Irmak'ı ailesine Esra diye tanıtıp sahte bir düğün yapar. Girdiği yolda Irmak ile yakınlaşıp asıl aşkı bulur. Esra gelip düğünü basar ortalık iyice karışır.