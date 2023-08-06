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Korgun'da 2. Kültür Sanat ve Hayvancılık Festivali Düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Korgun ilçesinde düzenlenen festivalde mevlit okutuldu, mehteran gösterisi sunuldu. Çankırı Valisi ve Korgun Kaymakamı açılış konuşması yaptı. Festivalde buzağı yarışması, semazen gösterisi ve konserler gerçekleştirildi.

Korgun ilçesinde 2. Korgun Kültür Sanat ve Hayvancılık Festivali düzenlendi.

İlçede 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında mevlit okutuldu, mehteran gösterisi sunuldu.

Programda, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan açılış konuşması gerçekleştirildi.

Çekilişle vatandaşlara hediyelerin dağıtıldığı festivalde, buzağı yarışması yapıldı, semazen gösterisi sunuldu, sanatçılar konser verdi.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Kültür Sanat

Çankırı Kültür Sanat Haberler

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