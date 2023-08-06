Korgun'da 2. Kültür Sanat ve Hayvancılık Festivali Düzenlendi

Korgun ilçesinde düzenlenen festivalde mevlit okutuldu, mehteran gösterisi sunuldu. Çankırı Valisi ve Korgun Kaymakamı açılış konuşması yaptı. Festivalde buzağı yarışması, semazen gösterisi ve konserler gerçekleştirildi.