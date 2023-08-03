Koray Avcı, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen halk konserlerinde dün akşam Koray Avcı sahne aldı.

26 Temmuz tarihinde kapılarını açan 24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle bu yıl 100 ülkeden 1550 kültür – sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Festivalin kategorilerinden biri olan Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması'nın 5 Ağustos'taki final gecesi ile birlikte festival sona erecek.

AMFİYE GİREMEYEN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kemal Sunal Amfi Tiyatro'yu dolduran 5 bin kişinin yanı sıra amfi tiyatroya giremeyip konseri Kültürpark'ta led ekranlardan izleyen vatandaşlar şarkıları Koray Avcı'yla birlikte söyledi.

Bir ara Kemal Sunal Amfi dışına çıkan Avcı, Kültürpark'ta led ekranlarda kendisini izleyen hayranlarını selamlayarak, teşekkür etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de Koray Avcı ve orkestrasına teşekkür etti.