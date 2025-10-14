Koray Avcı Çakman, Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nü Kazandı

"Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü"ne "Dr. Kimo'nun Laboratuvarı" kitabıyla Koray Avcı Çakman layık görüldü.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği programın ödül töreni, İstanbul Modern'de gerçekleştirildi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konuşmasında, gençlere sunulan her hikayenin yarının toplumunu da şekillendirdiğini söyledi.

Kendi kültürlerinden, seslerinden çıkan eserlerin gençlere okuma alışkanlığı kazandırdığını dile getiren Eczacıbaşı, "Bu ödülün kadın yazarlara adanmış olması ise ayrı bir anlam taşıyor. Kadın kalemlerin sesini daha gür duyurması, gençlerin edebiyatla kurduğu bağın çeşitlenmesine ve daha kapsayıcı bir gelecek vizyonunun gelişmesine katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

"Gençler için yazmak, aslında gelecekle konuşmaktır"

Seçici kurul başkanı Prof. Dr. Jale Parla, ödülü kazanan kitabın oyun teması ekseninde kurulduğunu belirterek, "Geleneksel ile modern, doğal ile yapay, aklın gücü ile hayal gücü ikiliklerini ince bir mizahla karşı karşıya getiriyor. En önemlisi de, insanın yapay zekayla gireceği oyunlarda, oyunun kurallarının nasıl belirleneceği sorusunu yanıtsız bırakarak genç okurunu geleceği düşünmeye, hatta bu gelecek konusunda kaygı duymaya davet etmiş." dedi.

Koray Avcı Çakman ise ilk gençliğin çoğu zaman çocukluğun bittiği, yetişkinliğin başlamadığı bir ara durak olarak görüldüğünü ifade ederek, "Ben bunun tam tersine inanıyorum. İlk gençlik edebiyatı da bir ara alan değil, düşüncenin, hayalin ve kimliğin merkezidir. Gençler için yazmak, aslında gelecekle konuşmaktır. Bugün kurulan edebi bağ, yarının dünyasını şekillendirecek düşüncelerin tohumu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın yazarların ilk gençlik edebiyatındaki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ödülün seçici kurulunda Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu Büke yer alıyor.