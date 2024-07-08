Üye Girişi
Haberler

Kop Dağı'nın Zengin Bitki Örtüsü ve Doğal Güzellikleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Kış aylarında yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, yaz aylarında canlanan doğası ve coğrafi yapısıyla ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor. Kop Dağı'nın bulunduğu bölgedeki vadiler, yamaçlar ve göller, bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenler ile doğaseverlerce sıklıkla ziyaret ediliyor. Ayrıca, Kop Dağı'nda bulunan 134 tür nadir kelebek de dikkat çekiyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki Kop Dağı, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kış aylarında yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen 2 bin 918 rakımlı Kop Dağı, yaz aylarında canlanan doğası ve coğrafi yapısıyla ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Çok sayıda bitki türünü barındıran geçidin bulunduğu bölgedeki vadiler, yamaçlar ve göller, bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenler ile doğaseverlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı, 2016'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce milli park ilan edilen bölge, birçoğu nadir görülen 134 tür kelebeğe de ev sahipliği yapıyor.

"Kop Dağı Geçidi yaklaşık 1000 çeşit bitki barındırıyor"

İlde biyoçeşitlilik üzerine araştırma yapan Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı, AA muhabirine, Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan geçit konumundaki Kop Dağı'nın bitki çeşitliliği ve endemik türleri barındırması bakımından önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Geçitlerin jeolojik zamanlardan beri sürekli canlı çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirten Sefalı, "Kop Dağı da bunlardan biridir. Kop Dağı Geçidi yaklaşık 1000 çeşit bitki barındırıyor ve bunların 150 taksonu endemik. Dünyada sadece Türkiye'de ve bazıları da sadece bu bölgede bulunan bitkiler. Bunlardan biri de Stachys Bayburtensis. Çarşak çayı olarak bilinir. Dağların eğimli yamaçlarında, taşlıkların, zorlu yaşamın içerisinde çiçek açan bir adaçayı çeşidimiz." dedi.

Sefalı, bölgenin, bitki çeşitliliği üzerine araştırma yapan bilim insanlarının dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de eğer bir araştırmacı, bitki çalışmak istiyorsa mutlaka araştırdığı bitkilerin bazıları Kop Geçidi'nde karşısına çıkmakta. Dolayısıyla birçok araştırmacı yaptığı çalışmalarda buraya bir şekilde uğramakta. Zenginlik sadece araştırmacıları değil doğa meraklılarını da çekiyor, doğa turizmini de burada canlı tutuyor. İnsanlar buraya gelip bitkileri ve doğayı rahatlıkla gözlemleyebiliyor." diye konuştu.

Dağın coğrafi yapısı dolayısıyla birçok doğal güzelliği de barındırdığını dile getiren Sefalı, özellikle yüksek rakımdaki doğal oluşumlu göllerin bölgeye ayrı güzellik kattığını aktardı.

Bölgenin kendine has bitki örtüsünün diğer canlıların da burada özelleşmesini sağladığını ifade eden Sefalı, "Bir yerde bitki çeşitliliği özelleşmişse, endemik bitkiler çok ise orada beslenen kelebekler, böcekler ve kuşlar da sayısal olarak artıyor ve özelleşiyor. Bayburt aynı zamanda Kop Dağı Geçidi açısından baktığımızda önemli kelebek çeşitliliğine sahip, zengin noktalardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kop Dağı Erzurum Bayburt Çevre Doğa Kültür Sanat Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title