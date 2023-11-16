Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, yeni dansçılarını arıyor. Halk danslarını öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar, 23 Kasım'a kadar kurslara başvurabilecek.

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, yeni dansçılarını arıyor. Halk danslarını öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar, 23 Kasım'a kadar kurslara başvurabilecek.

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yeni dönem kurs kayıtları başladı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel 1923 vatandaşla aynı anda Ata'nın en sevdiği oyun olan Zeybek'i oynayarak gönüllerde taht kuran Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, bünyesine yeni dansçılar kazandırmaya hazırlanıyor.

YAŞTA ÜST SINIR OLMAYACAK

Akdeniz'den Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar Anadolu'nun tüm yörelerine ait halk oyunlarını öğrenmek isteyen 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar, www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden 23 Kasım'a kadar online başvuru yaparak, ücretsiz gerçekleştirilecek kurslara katılabilecek. Kurslar için üst yaş sınırı olmayacağı, adayların halk oyunları oynayabilecek yeterlilikte olmasının yeterli olacağı belirtildi.

3 GÜNLÜK EĞİTİM SONRASI SEÇMELER

Başvuru tarihinin bitiminden sonra uzman antrenörler ön kayıtlarını yaptıran adaylara 3 gün boyunca eğitim verecek. Eğitim sonrası yapılacak seçme sınavında halk oyunları topluluğunda yer alacak dansçılar belirlenecek. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek eğitimler, haftada 2 gün yapılacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi (0242) 245 55 25 numaralı telefondan alınabilecek.