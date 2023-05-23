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Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Devam Ediyor

Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Devam Ediyor

Kültür Sanat Haberleri

Konya'da düzenlenen '15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'nde, İran'dan Türkmen Sahra Tiyatro Grubu'nun 'Birkaç Gün Önce' adlı oyunu sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları ise 'Meraklısı için Öyle Bir Hikaye' oyunuyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

Konya'da düzenlenen "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" devam ediyor.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 3. gününde, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde İran'dan Türkmen Sahra Tiyatro Grubu'nun "Birkaç Gün Önce" adlı oyunu sahnelenirken Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları ise Konya Devlet Tiyatrosu'nda "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyunuyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Üç kadının yaşadığı aşk hayatını ayrı ayrı konu alan "Birkaç Gün Önce" adlı oyun ile Sait Faik Abasıyanık'ın tüm öykü ve şiir kitaplarından yararlanılarak hazırlanan ve mizahi tarafın öne çıkarıldığı "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyunu, sanatseverler tarafından coşkuyla izlendi.

Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA / Atilla Hancı - Kültür Sanat

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