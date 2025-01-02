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Konya'da Şivlilik Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor

Konya'da Şivlilik Geleneği Coşkuyla Yaşatılıyor
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Konya'da Regaip Kandili sabahında çocuklar, 'şivlilik' geleneği kapsamında şekerlemeleri toplamak için kapı kapı dolaşıyor. Bu gelenek, asırlardır sürdürülerek çocuklara bayram havası yaşatmayı amaçlıyor.

Konya'da, üç ayların gelişiyle Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri toplayarak asırlar öncesine dayanan geleneği yaşatıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp, evlere ve esnaflara "şivlilik" diye seslenerek şekerleme istiyor.

Ev sahipleri ve esnaf, birkaç gün önceden aldıkları şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, ziyarete gelen çocuklara ikram ediyor.

Şivlilik toplamaya çıkan çocuklardan Gülnisa Bezir, bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten Bezir, "Şivliliği üç ayların başlangıcı olarak kutluyoruz. Çocukların sevinmesi için şivlilik dağıtıyorlar. Arkadaşlarımızla şeker topluyoruz. Akşam da şekerlerimizi birleştirip, hep beraber yiyoruz." diye konuştu.

Asmin Güler de şivlilik geleneğini çok sevdiğini vurgulayarak, "Bugünü çok bekledim, hatta günleri saydım. Çok heyecanlı ve eğlenceli oluyor." dedi.

"Kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkıyoruz"

İş yerine gelen çocuklara şekerleme ikram eden esnaf Cengiz Paçal, şöyle konuştu:

"Regaip Kandili'nin sabahında, çocuklarımıza şeker ikram ediyoruz. Bayram günü gibi kutluyoruz. Bu sadece Konya'ya özel bir gelenek. Bu gelenek asırlardır yaşatılıyor. Üç ayların başlangıcı, çocuklarımız için bir bayram gibi. Çocuklar da biz de çok mutlu oluyoruz. Kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkıyoruz."

Şivlilik toplayan kızına eşlik eden Fatma Yaşar ise şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla şeker toplamaya çıkıyoruz. Tüm evleri, iş yerlerini geze geze şeker topladık. Bu vesileyle yaşlılarımızı, büyüklerimizi de ziyaret etmiş oluyoruz. İnsanlar evlerinde ne varsa çocuklara ikram ediyor. Çocuklarımız da çok seviniyor. Çok heyecanlı oluyor. Çocuklarımızla o heyecanı biz de yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
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