Konya'da çocuklar "şivlilik" geleneğiyle üç ayların gelişini kutluyor

Konya'da Regaip Kandili sabahında çocuklar, 'şivlilik' geleneğini yaşatarak şekerleme topluyor. Çocuklar, evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek ikramlarda bulunanlardan şekerlemeler isteyip bu geleneğin mutluluğunu paylaşıyor.

Konya'da Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" denilen şekerlemeleri toplayarak yüzyıllara dayanan geleneği yaşatıyor.

Üç ayların gelişiyle, sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla gittikleri evlerin sakinlerine ve esnafa "şivlilik" diye seslenerek şekerleme istiyor.

Birkaç gün önceden şeker, gofret, çikolata ve kuru yemiş alarak hazırlık yapanlar, çocuklara ikramda bulunuyor.

Şivlilik toplamaya çıkan çocuklar, bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten çocuklar, "Şivlilik sadece Konya'da olan çok güzel bir kutlama. Sevdiğimiz şeyler dağıtılıyor. Çok eğleniyor, mutlu oluyoruz. Sonra da topladıklarımızı birleştirip birlikte yiyoruz. Bunu tüm çocuklar yaşasın diye diğer şehirlere de yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
