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Konya'da "Candela Concert" sanatseverlerle buluştu

Konya'da 'Candela Concert' sanatseverlerle buluştu
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Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Candela Concert, mum ışıklı sahne kurgusuyla klasik müzik eserlerini modern düzenlemelerle buluşturdu. Piyanist Dengin Ceyhan, kemanist Anna Miadzvedzeva, tenor Deniz Karausta ve soprano Beste Gülçınar'ın sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde devam edecek.

Konya'da klasik müzik eserlerinin, mum ışığıyla aydınlatılmış özel sahne kurgusuyla sunulduğu "Candela Concert" konseri ilgi gördü.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, piyanist Dengin Ceyhan, kemanist Anna Miadzvedzeva, tenor Deniz Karausta ve soprano Beste Gülçınar sahne aldı.

Klasik konser anlayışının ötesine geçen etkinlik, müzik ve görselliği aynı sahnede buluşturdu.

???????Binlerce mumun aydınlattığı sahnede klasik müzik eserlerinden modern düzenlemelere uzanan repertuvara, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Candela Concert'in Türkiye turnesi kapsamında farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
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