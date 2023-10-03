Diyanet'ten imamın 'deprem cenazeleri' sözlerine inceleme

DİYANET İşleri Başkanlığı, imam Seyfullah Akyiğit'in, camide vaaz verirken depremde ölenlerin cenazelerinin koktuğu, içlerindeki 1 Suriyelinin cenazesinin kokmadığı yönündeki ifadeleri ile ilgili inceleme başlattı.

Konya'da görev yapan imam Seyfullah Akyiğit'in, camide cemaate vaaz verirken, Hatay'da depremde ölenlerin cenazelerinin kötü koktuğu, ancak içlerinde bulunan 1 Suriyelinin cenazesinin kokmadığı, hatta mis gibi koktuğu yönündeki sözleri, sosyal medyada tepki topladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamın sözleri hakkında inceleme başlatıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.