Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın küpeleri zabıtalara ulaştırdı Karapınar ilçesinde bir kadın, yolda bulduğu altın küpeleri Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Karapınar ilçesinde bir kadın, yolda bulduğu altın küpeleri Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Ayşe İçöz, Cumhuriyet Meydanı'nda yerde bulduğu kutuda 5 çift altın küpe olduğunu gördü. İçöz, Belediye Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduğu küpeleri teslim etti. Belediye hoparlöründen anons yapılınca, küpelerin sahibi Muhammet Yerlikaya, belediyeye giderek küpeleri teslim aldı. Yerlikaya, "Bir anlık dalgınlıkla cebimden düşürdüm. Yapılan anonsla haberdar olduğum altınları teslim aldım. Küpeleri bulan Ayşe İçöz kardeşime ve zabıta ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Kültür Sanat Cumhuriyet Meydanı Zabıta Kültür Sanat Haberler

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