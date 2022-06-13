Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın küpeleri zabıtalara ulaştırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın küpeleri zabıtalara ulaştırdı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın küpeleri zabıtalara ulaştırdı

Karapınar ilçesinde bir kadın, yolda bulduğu altın küpeleri Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Karapınar ilçesinde bir kadın, yolda bulduğu altın küpeleri Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Ayşe İçöz, Cumhuriyet Meydanı'nda yerde bulduğu kutuda 5 çift altın küpe olduğunu gördü.

İçöz, Belediye Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduğu küpeleri teslim etti.

Belediye hoparlöründen anons yapılınca, küpelerin sahibi Muhammet Yerlikaya, belediyeye giderek küpeleri teslim aldı.

Yerlikaya, "Bir anlık dalgınlıkla cebimden düşürdüm. Yapılan anonsla haberdar olduğum altınları teslim aldım. Küpeleri bulan Ayşe İçöz kardeşime ve zabıta ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Zabıta Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title