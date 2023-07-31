Konya'da Aynur Aydın, dekoratif boyama sanatında usta öğretici oldu

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Aynur Aydın, salgın sürecinde katıldığı kurslarda aldığı eğitimle dekoratif boyama sanatında usta öğretici oldu.

Üç çocuk sahibi 43 yaşındaki Aydın, çocukluğunda ailesi ve çevresinin etkisiyle ilgi duyduğu sanata uzak kaldı.

Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra evlenen Aydın, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek için yaptığı resimlerle ilgi duyduğu sanat hayatına atılmak istedi.

Büyük kızı Sena'yı güzel sanatlara yönlendiren Aydın, salgın sürecinde katıldığı dekoratif boyama kursunda başarısı ve yeteneğiyle usta öğretici oldu.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Akşehir ilçe merkezinde açtığı 100 metrekarelik atölyesinde boyama işlemi yapan Aydın, kursiyerlere de eğitim veriyor.

40 yaşında usta öğretici oldu

Üç yıldır işini severek yapan Aydın, AA muhabirine, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sanata duyduğu ilginin kendisi kadar kızı Sena'yı da etkilediğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Resim ve sanata ilgim vardı ama ailem desteklemedi. O zamanlar böyle bir eğilim yoktu. Kurs ve atölye imkanları da çok iyi değildi. İçimde bir ukde kaldı. O zamandan itibaren, böyle bir el yeteneğim var ama hangi alanda bunu geliştirmeliyim, diye düşündüm. Ailem köydeydi. Liseyi ilçede okudum. Yüksek öğrenimimi Selçuk Üniversitesinde tamamladım. Çocuklar için yaptığım etkinlikler bir noktada bu sürecin başlangıcı oldu."

Açtığı kursta eğitim veriyor

Aydın, ülke genelinde açılan çok sayıda kursa katıldığını, dekoratif boyamada ün yapmış ustalardan eğitim aldığını belirterek, "Dekoratif boyamada usta öğretici belgesi almaya hak kazandım. Atölyeyi açtık. Burada boyama malzemesi, hediyelik eşya ve dekoratif ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Siparişlere cevap vermeye çalışıyoruz.< dedi.

Geri dönüşüm mobilya üzerine çalışmalarının da olduğunu anlatan Aydın, "Burada kursiyerlere de eğitimler veriyoruz. Yeteneği olanlara burada hayallerini gerçekleştirme fırsatı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.