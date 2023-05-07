Konak Belediyesi Hıdırellez kutlamalarını düzenledi

Konak Belediyesi'nin İzmir Kültür Park'ta düzenlediği Hıdırellez kutlamalarında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bugün fuar bambaşka; her köşesinde ayrı bir güzellik, dostluk var. Bugün Roman kardeşlerimiz ile diğer İzmirli kardeşlerimiz kucaklaştı. Bizim zaten ülke olarak da barışa, huzura ihtiyacımız var. Huzur olsun, insanlar gülsün, birbirlerine dostça sarılsın" dedi.

Konak Belediyesi'nin İzmir Kültür Park'ta düzenlediği Hıdırellez kutlamalarında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bugün fuar bambaşka; her köşesinde ayrı bir güzellik, dostluk var. Bugün Roman kardeşlerimiz ile diğer İzmirli kardeşlerimiz kucaklaştı. Bizim zaten ülke olarak da barışa, huzura ihtiyacımız var. Huzur olsun, insanlar gülsün, birbirlerine dostça sarılsın" dedi.

Konak Belediyesi, baharın müjdecisi kabul edilen Hıdırellez'i, sekiz Roman sivil toplum kuruluşu ile imzaladığı işbirliği sözleşmesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Kutlamalara; ev sahibi Başkan Batur'un yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Adayı Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İl ve Konak İlçe yöneticileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Başkan Batur, Hıdırellez kutlamalarının İzmir'in en önemli etkinliklerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün fuar bambaşka; her köşesinde ayrı bir güzellik, dostluk var. Bugün Roman kardeşlerimiz ile diğer İzmirli kardeşlerimiz kucaklaştı. Bizim zaten ülke olarak da barışa, huzura ihtiyacımız var. Huzur olsun, insanlar gülsün, birbirlerine dostça sarılsın, gerginlikler sona ersin istiyoruz. Sona erdirecek olan da sizlersiniz. 14 Mayıs akşamı güzel olacak ama 15 Mayıs'ta da hep birlikte büyük bir eğlence yapacağız. Herkes mutsuz. Sistem iflas etti. Ancak artık yeni bir dönem başlıyor. Birlikte karar verecek, parlamenter sistemi birlikte hayata geçireceğiz ve bunun için en büyük güvencemiz de sizlersiniz. Kılıçdaroğlu'nu Ankara'ya, Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Çankaya'ya götüreceğiz. Genel Başkan'ımızın herkesle ilgili projeleri, sözleri var. Biz de ona bir söz verelim. Her şey güzel olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte 13. Cumhurbaşkanı'mız yapacağız."

CHP İzmir Milletvekili Adayı Ednan Arslan, Hıdırellez'in baharın müjdecisi olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"GERÇEK BAHAR 14 MAYIS'TA GELECEK"

"Ülkemizin gerçek baharı 14 Mayıs'ta gelecek. Az kaldı, o günü de bugün gibi ama çok daha da büyük bir coşkuyla, büyük bir bayram gibi kutlayacağız. Sizlere güveniyoruz. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağınıza inancım tam. O da sizlere verdiği sözleri tutacak. Hepimiz tutacağız, hepimiz sizler için çalışacağız. Bu güzel ülkemize barışı, kardeşliği, dostluğu tekrar kazandıracağız. Size sahip çıkanların, sorunlarınızı çözmek için samimiyetle çalışanların, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağınızdan eminim."

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Yangır ise Konak Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde tüm vatandaşları bir araya getirdiğine dikkat çekerek, Başkan Abdül Batur'a teşekkür etti. Yangır, "İzmir halkı Hıdırellez'i çok seviyor. Daha güzel kutlamaları da Sayın Genel Başkan'ımız Cumhurbaşkanı olduğu zaman, onunla birlikte yapacağız" diye konuştu.

Kültür Park'taki çim alana kurulan sahneye çıkan İzmir Sahne Çalışanları Derneği'nin sanatçıları, verdikleri konserle halkın coşkusunu artırdı.