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Kolombiya'nın Medellin kenti "Noel Işıkları"yla süslendi

Kültür Sanat Haberleri

Kolombiya'nın Medellin kenti 'Noel Işıkları'yla süslendi

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'deki bir nehir, çeşitli ışıklı dekorlarla donatıldı.

Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin'deki bir nehir, çeşitli ışıklı dekorlarla donatıldı.

Kentte, 1957'den bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Noel Işıkları" şöleni, bu yıl binlerce yerli ve yabancı turisti bir araya getirdi.

Şölen dolayısıyla şehrin en büyük nehrinin üstüne, gemi, ev, araba, çiçek ve ülkeye has kültürel unsurların ışıklı dekorları yapıldı.

Bu yılki kutlamalar için 32 bin figür, 3 milyon LED ampul, 750 kilometrelik LED ışık hortumu ve büyük miktarda metalik kağıt kullanıldı.

Nehir boyunca yürüyüş yapan katılımcılar, fotoğraf ve video çekip geleneksel ürünlerin satıldığı tezgahlara ilgi gösterdi.

Yetkililer, bölgenin şölenle beklentilerin üzerinde taleple karşılaştığını belirterek, organizasyonun 15 Ocak'ta sona ereceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat

Kolombiya Şölen Noel Kültür Sanat Haberler

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