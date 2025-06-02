Kolombiya'da Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Düzenlendi

Kolombiya'da Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Düzenlendi
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Türkiye'nin Kolombiya'daki Bogota Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla zengin Türk kahvaltısını tanıtan bir etkinlik düzenledi. Katılımcılara özel Türk lezzetleri sunuldu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başkent Bogota'daki büyükelçilik binasında düzenlenen etkinlikte, Türk kahvaltısının zenginliği ve kültürel değeri vurgulandı.

Etkinliğe, ülkede görevli yabancı misyon temsilcileri, Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Katılımcılara, Türkiye'den özel getirilen peynir, zeytin ve reçel çeşitlerinin yanı sıra menemen, börek ve zeytinyağlı dolma ikram edildi.

Davetlilerin sunulan lezzetlere yoğun ilgi gösterdiği programda, özellikle baklava büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türk kahvaltısının zenginliğine ve çeşitliliğine dikkati çekti.

Sun, "Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle bugün, zengin Türk kahvaltısını Kolombiya'da yaşayan yabancı diplomatlara ve Kolombiyalı dostlarımıza tanıtmak amacıyla büyükelçilik binamızda bir araya geldik. Kahvaltı kültürümüzü ve çeşitli lezzetlerimizi güzel bir ortamda dostlarımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nı da hatırlatan Sun, "Bogota'da yaşayan vatandaşlarımız ve aileleriyle de bir araya geldik. Çocuklarımızın son derece mutlu olduğu, güzel bir günü paylaştık." dedi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve çay ikramıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
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