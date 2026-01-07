Kocasinan'da 8 tarihi yapı restore edildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması kapsamında yürütülen çalışmalarla 8 yapının restore edildiğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmaların, alınan ödüllerle taçlandırıldığını belirtti.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri'de inşa ettiği ilk medrese olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi'ni de şehre kazandıracaklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şehrin merkezinde yer alan medresenin mülkiyet kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Çolakbayrakdar, bu süreçte emeği geçen Kentsel Tasarım Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması konusunda 8 yıldır özveriyle yürütülen bu çalışmalar, bölgemizin tarihi mirasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu hassasiyetimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Yok olmuş ancak izleri bulunan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürecektir."

Öte yandan, belediye tarafından bugüne kadar restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan 8 eser arasında General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Cami, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi yer alıyor.