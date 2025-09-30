Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleri Yoğun İlgi Görüyor
Kocasinan Belediyesince kazandırılan modern Sinan Kütüphaneleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Konforlu alanları ve sunduğu imkanlarla her yaştan birey için ideal bir çalışma ortamı sunuyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern tasarımları, konforlu alanları ve sunduğu imkanlarla dikkati çeken kütüphaneler, her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline geldi.
Fevziçakmak, Ahievran, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet mahallerinde hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, çocuklar ve gençlere ders çalışma, kitap okuma ve serbest zamanlarını verimli değerlendirme imkanı sağlıyor.
Nezih ve teknolojik donanımlı çalışma alanları sayesinde gençler sınavlara daha verimli hazırlanırken, düzenlenen kitap okuma dersleri ve sosyal etkinlikler çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırıyor.