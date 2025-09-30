Haberler

Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleri Yoğun İlgi Görüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesince kazandırılan modern Sinan Kütüphaneleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Konforlu alanları ve sunduğu imkanlarla her yaştan birey için ideal bir çalışma ortamı sunuyor.

Kocasinan Belediyesince ilçeye kazandırılan Sinan Kütüphaneleri, öğrenciler ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern tasarımları, konforlu alanları ve sunduğu imkanlarla dikkati çeken kütüphaneler, her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline geldi.

Fevziçakmak, Ahievran, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet mahallerinde hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, çocuklar ve gençlere ders çalışma, kitap okuma ve serbest zamanlarını verimli değerlendirme imkanı sağlıyor.

Nezih ve teknolojik donanımlı çalışma alanları sayesinde gençler sınavlara daha verimli hazırlanırken, düzenlenen kitap okuma dersleri ve sosyal etkinlikler çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırıyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuba Ünsal taksiye bindi, mesafe krizi çıktı

Ünlü oyuncuya Bebek'te soğuk duş! Taksici araçtan indirdi
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.