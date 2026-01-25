Haberler

Kocasinan Belediyesinin yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurslarla öğrenciler eğlenirken öğreniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurs merkezleri ile öğrencilere eğlenceli ve öğretici tatil imkanı sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sunulan hizmetlerle çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde açtığı atölyeler ve kurs merkezleriyle öğrencilere eğlenceli ve öğretici tatil imkanı sunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, eğitimden sanata, bilimden spora kadar sunulan hizmetlerle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Çocukların eğitimine verilen desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirten Çolakbayrakdar, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programların öğrencilerin sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklediğini kaydetti.

Çocukların tatil sürecini öğrenerek, üreterek ve eğlenerek geçirmelerini istediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Onlara sunduğumuz eğitim, sanat ve sosyal faaliyetlerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınlarını daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarıyıl tatili boyunca Kocasinan Çocuk Kulübü ve çeşitli atölyelerde, değerler eğitimi, robotik kodlama, bağlama, gitar, tiyatro ve resim kursları da düzenleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı