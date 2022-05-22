Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi - Haberler

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Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

AA - Şahin Oktay - Kültür Sanat
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Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nı 905 bin 946 kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nı 905 bin 946 kişi ziyaret etti.

Bu yıl "Şiir" temasıyla 14 Mayıs'ta Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu fuar, 315 yayınevi ile 745 söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 905 bin 946 kişinin ziyaret ettiği bu yılki fuarı tüm zamanların rekorunu kırarak tamamladıklarını belirterek, "Kağıttan dünyaların keşfine çıkan herkese teşekkürler. Seneye tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Fuarın 12 yılda toplam ziyaretçi sayısı ise 6 milyon 365 bin 761 olarak açıklandı.

AA / Şahin Oktay - Kültür Sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kongre Merkezi, Kocaeli, Kitap, Kültür Sanat, Haberler

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