Kocaeli Kitap Fuarı Sona Erdi: 1 Milyon Ziyaretçi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

Bu yıl "Anadolu Mayası" temasıyla 4 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından ilgi gördü.

Fuara, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılırken, 1000'in üzerinde panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda 600'den fazla yazar fuara konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, AA muhabirine, kitap fuarı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Bu yılın teması olan "Anadolu Mayası"yla Türk dünyasının ortak kültürünü, mimarisini, hikmetini özel oturumlarla işlemeye gayret ettiklerini anlatan Yavuz, "600'ün üzerinde yazarla dolu dolu bir kitap şöleni yaşattık. Geçen yıl 1 milyon 23 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl da 1 milyonu aştık." dedi.

Yavuz, fuarda Filistin'i ve Gazze'yi de unutmadıklarını, 7 Ekim'de özel etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Başarılı bir organizasyon geçti. Sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin değil, Kocaeli'deki yayınevlerinin, misafir yayınevlerinin, yazarlarımızın hepsinin sahiplendiği bir kitap fuarı oldu. Kitap fuarını sadece kitap satışı yapılan bir alan gibi değerlendirmiyoruz. Burası muazzam bir kültür şöleni." diye konuştu.

Kocaeli Kitap Fuarı'nı 1 milyon 48 bin 426 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.