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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Rekor Ziyaretçi Sayısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı, 'Şehir ve Kitap' temasıyla 9 gün boyunca kitap tutkunlarının yoğun ilgisini çekti. Fuarda 988 bin 444 kişi ziyaret etti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Fuar, 390 yayınevi, 102 sivil toplum kuruluşu ve 450'den fazla yazar ve şaire ev sahipliği yaptı. Ayrıca, 750'den fazla söyleşi ve imza günü düzenlendi.